Sonam Wangchuk के आमरण अनशन के बीच जानिए 16 साल का उपवास, 116 दिन की भूख हड़ताल; भारत के सबसे बड़े आंदोलन

India longest hunger strikes: नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय से भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनका वजन करीब 9 किलोग्राम कम हो गया है। इससे उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर शुक्रवार को उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनम वांगचुक के अनशन के बीच देश में लंबे समय तक भूख हड़ताल करने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों की भी चर्चा तेज हो गई है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में, जिन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए लंबे समय तक उपवास या आमरण अनशन किया।