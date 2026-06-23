Vande Bharat: रातभर में दिल्ली से मुंबई-हावड़ा पहुंचाएगी वंदे भारत स्लीपर, 9 नए प्रीमियम रूट तैयार



नए रूटों में मुंबई-अहमदाबाद और दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग भी शामिल है। इसके अलावा मुंबई-बेंगलूरु रूट को भी रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिलने की खबर है। रेलवे के इस नए मास्टर प्लान में देश की राजधानी नई दिल्ली को केंद्र में रखा गया है। जिन 9 रूटों पर स्लीपर वंदे भारत चलाने की योजना है, उनमें यह दोनों रूट शामिल हैं। रेलवे का उद्देश्य है कि यात्री शाम को ट्रेन में बैठें, रात भर आराम की नींद सोएं और अगली सुबह बिना किसी थकान के बेहद कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। हालांकि रेलवे ने अभी तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन नए रेक तैयार होते ही इन्हें पटरियों पर उतारने की तैयारी हैं।