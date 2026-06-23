Indian Navy: नौसेना के विमानवाहक पोतों पर तैनात होगा ‘घातक’, दुश्मन पर दूर से करेगा सटीक वार



इसी बीच अमरीका ने भारत के लिए रक्षा सहयोग के तहत एक बड़ा रखरखाव पैकेज मंजूर किया है। अमरीकी प्रशासन ने 'लगभग 48.22 करोड़ डॉलर (करीब 4,000 करोड़ रुपए)' के पैकेज की औपचारिक अधिसूचना जारी की है। यह पैकेज भारत के 'अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टरों' और 'M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोपों' के रख-रखाव से जुड़ा है। भारत ने इन दोनों रक्षा प्रणालियों के लिए मेंटेनेंस सहायता का अनुरोध किया था। इस पैकेज के तहत स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत सेवाएं, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और डिपो-स्तर की क्षमता निर्माण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे भारतीय सेना की मौजूदा युद्धक क्षमता को बनाए रखने, उपकरणों की ऑपरेशनल उपलब्धता बढ़ाने और दीर्घकालिक रखरखाव को मजबूती देने में मदद मिलेगी। 'घातक' जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म और अपाचे-M777 जैसे आधुनिक रक्षा संसाधनों के रखरखाव सहयोग से भारत की सैन्य तैयारी को नया बल मिलने की उम्मीद है।