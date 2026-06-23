HAJ Yatra 2026: अगले साल हज के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, नई नीति भी जारी

HAJ Yatra 2026 Registration: केंद्र सरकार ने हज-2027 के लिए नई नीति जारी कर दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को हज नीति-2027 का ऐलान किया। इसके साथ ही अगले साल हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग मंगलवार से ऐप और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा सरल, लचीली और सुलभ होगी। रिजिजू ने बताया कि हज कोटा वितरण का अनुपात फिलहाल 70:30 रहने की संभावना है। इसके तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया को 1,22,518 सीटें और निजी हज समूह संचालकों को 52,507 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि केंद्र सरकार भारतीय यात्रियों के लिए हज कोटा बढ़ाने की कोशिश भी करेगी। नई नीति में यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सम्मानजनक यात्रा पर विशेष जोर दिया गया है।