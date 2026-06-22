बंगाल बजट: सरकारी कर्मचारियों के DA में 20% बढ़ोतरी, राज्य में बनेंगे IIT-IIM, जानिए महिलाओं-छात्रों को मिला

बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसके बाद कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा। बीजेपी ने चुनाव के दौरान कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर डीए देने का वादा किया था। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार को थोड़ा समय दिया जाए और वह 22 प्रतिशत के अंतर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारी ने 'हमारी सरकार को थोड़ा समय दें, हम डीए के 22 प्रतिशत के अंतर को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार, हम 20 प्रतिशत डीए दे रहे हैं।'