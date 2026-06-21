कर्नाटक MLC चुनाव में धोखे के बाद भाजपा का बड़ा फैसला, क्रॉस वोटिंग को लेकर भगवान के सामने कसम खाएंगे विधायक

Karnataka BJP Cross Vote: कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने अब कथित क्रॉस वोटिंग के मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। कर्नाटक BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा है कि पार्टी धर्मस्थल में विधायक दल की बैठक कर सकती है, जहां विधायकों से भगवान मंजुनाथ के सामने ‘प्रमाण’ लेने की बात कही गई है।