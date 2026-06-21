NEET Re-Exam 2026: फिजिक्स ने उलझाया, पिछली बार की तुलना में कैसा रहा पेपर? छात्रों ने बताया अनुभव

NEET UG की यह दोबारा परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद आयोजित की गई। इससे पहले 3 मई को देशभर में लाखों छात्रों ने NEET परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा की तारीख 21 जून तय की गई। इस बार परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों से अपील की थी कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और परीक्षा से जुड़ी सही जानकारी पर भरोसा करें।