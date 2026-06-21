नीट परीक्षा खत्म, अब तक 19 छात्रों की गई जान, आज तमिलनाडु में स्टूडेंट की आत्महत्या पर कांग्रेस ने फिर सरकार को घेरा

मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें उसने लिखा कि NEET के डर से उसे पिछले एक महीने से नींद नहीं आ रही थी और इस बार भी असफल होने के डर से वह यह कदम उठा रहा है। उसने अपने माता-पिता और बड़े भाई से माफी मांगते हुए लिखा, "अम्मा, अप्पा, अन्ना… मुझे माफ कर दीजिए।" नोट में उसने अपने परिवार के प्रति प्यार भी जताया और कहा कि वह ऐसे परिवार को पाकर खुद को भाग्यशाली मानता है।