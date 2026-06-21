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Shiv Sena Crisis: अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे का जवाब- जो शिव सेना मैं चलाता हूं, वही असली

Shiv Sena Crisis: उद्धव ठाकरे ने मुंबई रैली में अमित शाह पर तीखा हमला बोला। कहा- मेरी अगुवाई वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है, बीजेपी ने 30 साल की दोस्ती के बाद पार्टी चुराने की कोशिश की।

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मुंबई

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Mukul Kumar

Jun 21, 2026

Shiv Sena Operation Tiger

उद्धव ठाकरे। (Photo: ANI)

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुंबई में अपनी पार्टी की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि जिस शिवसेना का वह नेतृत्व करते हैं, वही असली शिवसेना है और कोई दूसरी नहीं।

उद्धव ठाकरे ने कहा- जो लोग दूसरी शिवसेना चला रहे हैं, वे जानते हैं कि असलियत क्या है। रैली में हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा।

'कांग्रेस के साथ 30 साल तक लड़ाई लड़ी'

उद्धव ठाकरे ने रैली में कहा कि कांग्रेस के साथ 30 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को तोड़ने या खत्म करने की कोशिश नहीं की, जबकि बीजेपी ने यही किया। उन्होंने अमित शाह का नाम लेकर कहा कि शाह को अब यह बात समझ आनी चाहिए कि असली शिवसेना कौन सी है।

30 साल की दोस्ती और फिर धोखा

रैली में उद्धव ठाकरे ने पुरानी यादों को भी ताजा किया। उन्होंने बताया कि कैसे बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, लेकिन बाद में क्या हुआ।

उद्धव ने कहा- जिस पार्टी के साथ हमने सालों तक साथ दिया, उसी ने हमारी पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे असली शिवसेना के प्रति वफादार रहें।

उन्होंने जोर देकर कहा- जो लोग हमसे अलग हो गए, वे जानते हैं कि वे गलत रास्ते पर हैं। असली शिवसेना अब भी बाला साहेब के विचारों पर चल रही है।

किस बयान पर मचा बवाल?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहले हमें शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ रहा था। अब कोई गुट नहीं एक ही शिवसेना है। शाह ने अपने बयान से दावा किया कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। अब कोई गुट नहीं बचा है।

शाह के इस बयान पर घमासान मच गया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र की राजनीति बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता का इस्तेमाल करके राज्य की पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शिवसेना टूटने वाली नहीं है। हम मजबूत हैं और आगे भी लड़ेंगे।

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रैली में उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने 'जय भवानी, जय शिवाजी' और 'उद्धव ठाकरे जिंदाबाद' के नारे लगाए। मंच पर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे जिनमें बालासाहेब ठाकरे की तस्वीरें प्रमुखता से दिख रही थीं।

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Published on:

21 Jun 2026 08:49 pm

Hindi News / National News / Shiv Sena Crisis: अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे का जवाब- जो शिव सेना मैं चलाता हूं, वही असली

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