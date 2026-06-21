Shiv Sena Crisis: अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे का जवाब- जो शिव सेना मैं चलाता हूं, वही असली

उद्धव ठाकरे ने रैली में कहा कि कांग्रेस के साथ 30 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को तोड़ने या खत्म करने की कोशिश नहीं की, जबकि बीजेपी ने यही किया। उन्होंने अमित शाह का नाम लेकर कहा कि शाह को अब यह बात समझ आनी चाहिए कि असली शिवसेना कौन सी है।