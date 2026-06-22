CBSE New Policy : भारत ने खाड़ी देशों के प्राइवेट छात्रों के लिए नई नीति बनाई, जानिए किसे मिलेगा लाभ

CBSE Private Students New Policy : सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है, जो हाल ही में ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। केंद्र सरकार और सीबीएसई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की जानकारी दी। शीर्ष अदालत सऊदी अरब के अल जुबैल के एक निजी उम्मीदवार प्रांशु जिगरकुमार पटेल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सीबीएसई की ओर से मूल मूल्यांकन योजना के अनुसार उनकी कक्षा 12वीं की सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित न करने को चुनौती दी थी। ध्यान रहे कि जंग के कारण सीबीएसई की ओर से सात पश्चिम एशियाई देशों बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं।