महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर! उद्धव गुट के 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल

पिछले दिनों दिल्ली में शिवसेना (यूबीटी) के संसदीय दल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के 9 में से 6 सांसद शामिल नहीं हुए। इसके बाद पार्टी में बड़ी फूट की चर्चा शुरू हो गई। दरार साफ दिख रहा था। कुछ ही समय बाद ये अटकलें सच साबित हुईं। छह सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजा। उन्होंने खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की। चूंकि 9 में से 6 सांसद उनके साथ थे, इसलिए वे दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बच गए। कानून के अनुसार इसके लिए कम से कम दो-तिहाई सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।