Patrika Explainer: गाओकाओ से जीआरई तक, बिना पेपर लीक और गड़बड़ी के ऐसे कराई जाती हैं दुनिया की कठिन परीक्षाएं



दुनिया का सबसे बड़ा एंट्रेस एग्जाम चीन के गाओकाओ को माना जाता है। चीनी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 7 व 8 जून को हुई इस परीक्षा में 1.29 करोड़ छात्र शामिल हुए। इस परीक्षा का प्रश्रपत्र बनाने वाले विशेषज्ञों को पेपर पूरा होने तक लॉकडाउन में रखा जाता है। प्रश्रपत्रों की प्रिंटिंग भी मिलिट्री बेस या कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में की जाती है। परीक्षा के दिन पूरे चीन में लॉकडाउन जैसी स्थिति होती है। गाडिय़ों के हॉर्न बजाने पर पाबंदी,परीक्षा केंद्रों पर जाने वाली सडक़ों को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है। शहर में बंदी जैसा माहौल रहता है।