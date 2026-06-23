TMC Crisis: बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी के सामने फिर रखा पार्टी सलाहकार बनने का प्रस्ताव, टीएमसी ने कहा-‘यह गैरकानूनी है’



टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग हमारी पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके एक होटल में गतिविधियां कर रहे हैं। यह गैर-कानूनी है। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा मानना ​​है कि तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी का मतलब तृणमूल कांग्रेस है। उन्होंने आगे जोड़ा कि कुछ लोग साजिश के तहत बेईमानी कर रहे हैं और ताकत का गलत इस्तेमाल करके व दबाव डालकर दूसरों को अपने साथ जुड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं।