Uddhav Thackeray को लग सकता है एक और झटका, 6 सांसदों के जाने के बाद अब 3 MLA और 1 MLC भी मीटिंग से गायब

बैठक करीब एक घंटे तक चली। इस दौरान पार्टी नेताओं ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में किसानों, आम लोगों, मुंबई से जुड़े मुद्दों और विदर्भ तथा मराठवाड़ा में पानी की कमी जैसे विषयों को उठाने की रणनीति पर चर्चा की। शिवसेना (UBT) के MLC अंबादास दानवे ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इसलिए विपक्ष की भूमिका को आक्रामक और संगठित तरीके से निभाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि बुधवार को महा विकास अघाड़ी (MVA) की बैठक बुलाई गई है। साथ ही पार्टी अब भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपना दावा बनाए हुए है।