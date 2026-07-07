भरतपुर चंद्रभान शर्मा हत्याकांड: मृतक की पत्नी बोलीं- परिवार को ही गुनहगार समझकर सताया, मेरी तो दुनिया ही लुट गई

मृतक चन्द्रभान सिंह के चाचा रूप चन्द पुत्र मनीराम की सांतरूक के पास नाले के समीप गाड़ी जली मिली थी। यह करीब दो साल हुई पुरानी घटना है। जबकि शव साइया चौराहा पर मिला था। गाड़ी में पीतल भरी हुई थी, लेकिन वह भी नहीं थी। परिजनों ने इसकी शिकायत जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक से की थी। ऐसे में आशंका है कि जिन बदमाशों ने चाचा की हत्या की थी, उन्होंने ही कहीं चंद्रभान की हत्या की हो, ऐसा हो सकता है।