राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज, नई रणनीति से संगठन मजबूत करने में जुटे बीजेपी-कांग्रेस

इसी आधार पर ग्रेडिंग तैयार की जा रही है, जिससे पार्टी नेतृत्व को प्रत्येक पदाधिकारी के प्रदर्शन का आकलन करने में आसानी होगी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने संगठन विस्तार और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के अभियान को गति दी है। साथ ही पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा होगी। पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठन के लिए हर स्तर पर सक्रिय और जवाबदेह नेतृत्व जरूरी है।