कौन है अर्जुन पंडित ? अभिजीत दिपके को जड़े थप्पड़, बोला- ‘हमने इनका इलाज कर दिया’

वहीं थप्पड़कांड के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के भी कई बयान सामने आए हैं। अभिजीत ने कहा कि वे इस तरह की घटना से भटकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन को पटरी से उतारना चाहते हैं, लेकिन वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहेंगे। अभिजीत ने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू-मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटकर राजनीति कर रहे हैं, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने 20 जून को दिल्ली में बड़े आंदोलन का ऐलान करते हुए 'दिल्ली चलो' का नारा भी दिया।