क्या अभिजीत दिपके भविष्य में अरविंद केजरीवाल की तरह राजनीति में उतरेंगे, जानिए उन्होंने क्या संकेत दिया

Abhijeet Dipke News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके कार्यक्रम में पहुंचे तो समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ युवकों ने उनके साथ अभद्रता की और थप्पड़ मार दिए। घटना के बाद दिपके ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि उनके ऊपर शारीरिक हमला किया गया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि वे गांधी और आंबेडकर के विचारों में विश्वास रखते हैं तथा शांति और संविधान के रास्ते पर संघर्ष जारी रखेंगे।