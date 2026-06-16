जयपुर व्यापारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा : डिक्की में लाश रखकर 18 घंटे शहर में घुमाते रहे कार

जयपुर डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी हरिशंकर की हत्या के मामले में उसके दोस्त सीताराम और उसके साढ़ू भाई संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के दोनों आरोपी साढू़ भाई सीताराम और संदीप हॉस्टल का संचालन करते हैं। सीताराम खुद 3 हॉस्टल चलाता है, वहीं उसका साढ़ू भाई संदीप किराए पर देकर हॉस्टल चलवाता है। संदीप ने अपने दोस्त हरिशंकर से 50 लाख रुपए नकद लिए थे, जबकि 50 लाख का बिल्डिंग मटेरियल लिए थे। इसी पैसे को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया।