Jaipur: राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ी चूक, MA समाजशास्त्र के छात्रों को प्रश्नपत्र की जगह दी आंसर-की, पेपर कैंसिल

जयपुर। ​​​​​राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए समाजशास्त्र की परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई। परीक्षा शुरू होते ही छात्रों को प्रश्नपत्र की जगह आंसर की वितरित कर दी गई। मामला सामने आने पर परीक्षा केंद्र में हंगामा मच गया और छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते विरोध और विवाद को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संबंधित पेपर को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का फैसला लिया। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पेपर की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।