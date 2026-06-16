Rajasthan News: मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र, पांचना बांध की नहरों में तत्काल पानी छोड़ें

मंत्री ने दावा किया कि लगभग 40 हजार बीघा भूमि सिंचाई से वंचित है, जिससे 35 गांवों के लगभग 1.25 लाख लोगों को प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपए की आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पत्र में यह भी लिखा है कि हाईकोर्ट ने 8 जुलाई 2022, 23 अप्रेल 2026 और 1 मई 2026 को नहरों में पानी छोड़े जाने के संबंध में स्पष्ट आदेश दिए थे। लेकिन अब तक किसानों को पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है।