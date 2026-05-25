25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE 12th के स्टूडेंट ने मगाई आंसर शीट, हैंडराइटिंग से लेकर सवाल तक सब अलग, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर उठे गंभीर सवाल

CBSE 12th Answer Sheet Photocopy: सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। एक 12वीं के स्टूडेंट ने दावा किया है कि, उसे जो फिजिक्स की आंसर शीट मिली है वह उसकी नहीं है। जानिए क्या है पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 25, 2026

CBSE Class 12 revaluation

CBSE Board Exam 2026 (Image- AI)

CBSE Board Exam 2026:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की री-चेकिंग और आंसर शीट के मूल्यांकन प्रक्रिया पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर पहले ही कई शिकायतें आ रही थीं लेकिन, अब एक बच्चे के दावे ने सबको चौंका दिया है। स्टूडेंट का आरोप है कि, री-चेकिंग के दौरान उसके रोल नंबर पर जो फिजिक्स की आंसर शीट अपलोड की गई है वह उसकी है ही नहीं। साथ ही स्टूडेंट ने दावा किया है कि, कॉपी में मौजूद हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं है।

हैंडराइटिंग और सवाल दोनों निकले अलग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्टूडेंट ने अपनी परेशानी साझा करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी। उसने बताया कि फिजिक्स में उम्मीद से बहुत कम नंबर आने के बाद उसने आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था। जब उसे कॉपी मिली तो उसके होश उड़ गए। उसने लिखा कि सीबीएसई की तरफ से भेजी गई फिजिक्स की आंसर शीट मेरी बिल्कुल नहीं है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि, यह मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। इतना ही नहीं उस कॉपी में वे सवाल भी हल नहीं किए गए हैं जो मैंने परीक्षा में किए थे। मेरे परिवार और टीचर्स ने भी कॉपी देखते ही तुरंत बता दिया कि यह मेरी लिखावट नहीं है।

दूसरी कॉपियों से किया मिलान तो खुली पोल

अपने दावे को सही साबित करने के लिए स्टूडेंट ने फिजिक्स की आंसर शीट का मिलान अपनी अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की कॉपी के साथ किया। उसने बताया कि मेरी अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की कॉपियों की हैंडराइटिंग आपस में पूरी तरह मेल खाती है लेकिन फिजिक्स की कॉपी देखकर साफ लग रहा है कि, यह कॉपी मेरी नही बल्कि किसी दूसरे बच्चे की है।

सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना से आहत स्टूडेंट ने पूछा है कि, अगर यह मेरी कॉपी नहीं है तो मेरे रोल नंबर पर आखिर किसकी कॉपी चेक की गई है? उसने लिखा कि यह अब सिर्फ री-चेकिंग का मामला नहीं है। यह सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कॉपी बदलने या गलत टैगिंग की एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है।

छात्र ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मैंने पूरे साल कड़ी मेहनत की है। इस परीक्षा के लिए अपनी नींद, सुकून और घूमना-फिरना सब कुछ छोड़ दिया था। और अब मुझे यह तक नहीं पता कि मेरी असली फिजिक्स की कॉपी चेक भी हुई है या नहीं। क्या छात्र सच में इसके हकदार हैं?

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

अब इस स्टूडेंट की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। कई यूजर्स ने बच्चे को तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है। बता दें कि, सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत पूरे देश के छात्र धुंधली स्कैनिंग और पन्ने गायब होने जैसी शिकायतें लगातार कर रहे हैं। छात्र ने सीबीएसई से मांग की है कि वह उसकी असली आंसर शीट की जांच करे और पता लगाए कि कॉपियां चेक करते समय कहीं किसी और की कॉपी तो उसके नाम पर नहीं लगा दी गई।

ये भी पढ़ें

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए मौका, 1.40 लाख रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी
शिक्षा
SAIL Vacancy 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

CBSE Exam

Exam

Published on:

25 May 2026 03:26 pm

Hindi News / Education News / CBSE 12th के स्टूडेंट ने मगाई आंसर शीट, हैंडराइटिंग से लेकर सवाल तक सब अलग, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर उठे गंभीर सवाल

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

क्या एआई छीन लेगा नौकरियां? गूगल CEO सुंदर पिचाई ने छात्रों की चिंता पर दिया ये जवाब

Sundar Pichai on AI
शिक्षा

कौन है दुनिया की सबसे लग्जरी कार मर्सिडीज का मालिक, एक लड़की के नाम पर कैसे पड़ा कंपनी का नाम!

Mercedes Benz
शिक्षा

बाड़मेर के 97 सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं 10, वह भी कागजों में, शिक्षकों को मिल रहे नोटिस

School admission campaign Rajasthan
बाड़मेर

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए मौका, 1.40 लाख रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी

SAIL Vacancy 2026
शिक्षा

दुनिया के इन 5 बड़े देशों में नहीं है अपना संविधान, जानिए बिना नियमों के कैसे चलती है सरकार!

Which country has no constitution
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.