CBSE 12th के स्टूडेंट ने मगाई आंसर शीट, हैंडराइटिंग से लेकर सवाल तक सब अलग, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर उठे गंभीर सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्टूडेंट ने अपनी परेशानी साझा करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी। उसने बताया कि फिजिक्स में उम्मीद से बहुत कम नंबर आने के बाद उसने आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था। जब उसे कॉपी मिली तो उसके होश उड़ गए। उसने लिखा कि सीबीएसई की तरफ से भेजी गई फिजिक्स की आंसर शीट मेरी बिल्कुल नहीं है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि, यह मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। इतना ही नहीं उस कॉपी में वे सवाल भी हल नहीं किए गए हैं जो मैंने परीक्षा में किए थे। मेरे परिवार और टीचर्स ने भी कॉपी देखते ही तुरंत बता दिया कि यह मेरी लिखावट नहीं है।