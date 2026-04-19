CRPF Constable Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए 9195 पदों पर निकली वैकेंसी, इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई

CRPF Constable Recruitment 2026 For 9,195 Posts : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने साल 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 9,195 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि पुरुष और महिला दोनों ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी।