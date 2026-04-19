CRPF Constable Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए 9195 पदों पर निकली वैकेंसी, इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई

CRPF Recruitment 2026 (Image- ChatGPT)
CRPF Constable Recruitment 2026 For 9,195 Posts : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने साल 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 9,195 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि पुरुष और महिला दोनों ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी।
सीआरपीएफ ने पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की घोषणा की है:
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन की प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 19 मई 2026 तक चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 19 मई ही निर्धारित की गई है। तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना समय पर अपना फॉर्म भर दें।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना आवश्यक है। ड्राइवर पद के लिए आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि अन्य पदों के लिए 18 से 23 वर्ष की आयु तय की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कुछ विशेष तकनीकी पदों के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट या संबंधित कार्य का अनुभव भी मांगा जा सकता है।
सीआरपीएफ में कांस्टेबल बनने के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षा (PST), ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
कैंडिडेट्स कल से शुरू होने वाले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं:
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