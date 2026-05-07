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Operation Sindoor Anniversary: योगी की डीपी में सिंदूर और कवर पर ब्रह्मोस, सोशल मीडिया पर वायरल

Operation Sindoor BrahMos Missile: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया डीपी में सिंदूर और कवर फोटो में ब्रह्मोस मिसाइल लगाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त संदेश दिया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 07, 2026

ऑपरेशन सिंदूर वर्षगांठ पर योगी की डीपी और ब्रह्मोस फोटो ने दिया सख्त संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

ऑपरेशन सिंदूर वर्षगांठ पर योगी की डीपी और ब्रह्मोस फोटो ने दिया सख्त संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देशभर में भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के शौर्य को याद किया जा रहा है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर और कवर फोटो बदलकर एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी डीपी में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का प्रतीक चिन्ह लगाया, जबकि कवर फोटो में भारत की ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल ‘ब्रह्मोस’ को प्रमुखता दी। इसे आतंकवाद और दुश्मनों के खिलाफ भारत की सख्त नीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

सीएम योगी का यह डिजिटल संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। समर्थक इसे राष्ट्रवाद और सैन्य सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक हलकों में भी इसकी व्यापक चर्चा हो रही है।

एक साल पहले भारत ने दिया था करारा जवाब

7 मई 2025 की वह रात देश कभी नहीं भूल सकता, जब भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। उसी रात भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर साझा करते हुए “Justice is Served” लिखा था। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को देखा।

पीएम मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बदली डीपी

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर के प्रति सम्मान प्रकट किया। देशभर में आम नागरिक भी इस अभियान से जुड़ी तस्वीरों और प्रतीकों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

सीएम योगी के कवर फोटो में साफ दिखा ‘ब्रह्मोस’ का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट पर डीपी में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के अलावा एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी नजर आया। उनकी कवर फोटो में ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसे भारत की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है। इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक नीति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।

लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस, रक्षा उत्पादन का केंद्र बनता यूपी

पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कहर बनकर टूटने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का उत्तर प्रदेश से खास संबंध है। अब इसका उत्पादन लखनऊ में किया जा रहा है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए रक्षा उत्पादन क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। योगी सरकार लगातार यह संदेश देती रही है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कृषि और संस्कृति का प्रदेश नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत का भी बड़ा केंद्र बन रहा है।

योगी पहले भी दे चुके हैं सख्त संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से ब्रह्मोस मिसाइल और भारत की सैन्य ताकत का उल्लेख करते रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि “ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के उस संकल्प की घोषणा थी कि आतंक का जवाब अब कूटनीति की मेज़ पर नहीं, बल्कि दुश्मन के दरवाज़े पर दिया जाएगा।” उनके इस बयान को पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की बदली रक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के रूप में देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही तस्वीरें

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर बदली गई डीपी और कवर फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। समर्थक इसे राष्ट्रवाद और सैन्य सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में भी योगी आदित्यनाथ के इस डिजिटल संदेश की चर्चा हो रही है।

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Published on:

07 May 2026 03:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Operation Sindoor Anniversary: योगी की डीपी में सिंदूर और कवर पर ब्रह्मोस, सोशल मीडिया पर वायरल

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