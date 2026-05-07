Operation Sindoor Anniversary: योगी की डीपी में सिंदूर और कवर पर ब्रह्मोस, सोशल मीडिया पर वायरल

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देशभर में भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के शौर्य को याद किया जा रहा है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर और कवर फोटो बदलकर एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी डीपी में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का प्रतीक चिन्ह लगाया, जबकि कवर फोटो में भारत की ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल ‘ब्रह्मोस’ को प्रमुखता दी। इसे आतंकवाद और दुश्मनों के खिलाफ भारत की सख्त नीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।