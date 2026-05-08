समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका! राष्ट्रीय सचिव समेत 30 पदाधिकारी सुभासपा में हुए शामिल; लिस्ट में किस-किस का है नाम?

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने राष्ट्रीय, प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठन विस्तार करते हुए 13 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए संगठन में नए चेहरों को मौका दिया गया है।