ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ईमानदारी, ज्वैलरी से भरा बैग लौटाया

यह दंपति मेरठ से मोदीनगर जा रहा था। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में ई-रिक्शा से जल्दी-जल्दी उतरते हुए दंपति स्टेशन की ओर बढ़ गया और बैग ई-रिक्शा में ही छूट गया। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल विजय सिंह को ई-रिक्शा में छोड़ा गया बैग मिला तो उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। इस घटना के करीब दो घंटे बाद दंपति घबराए हुए अवस्था में चौराहे पर पहुंचा और पूछताछ करने लगा। इस दौरान हैड कांस्बेटल ने उन्हे अपने पास बुलाया और बैग में सामान के बारे में पूछा। फिर उनके सामने ही बैग खोला गया। दंपति ने जो-जो सामा और ज्वैलरी बताई वह सभी बैग के अंदर से निकली। इस तरह संतुष्ट होने पर हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने बैग दंपति को सकुशल सुपुर्द कर दिया गया।