अखिलेश यादव पर फिर बरसे केशव प्रसाद मौर्य, बोले- समाजवादी पार्टी की 2047 तक सत्ता में एंट्री नामुमकिन

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि कड़वा सच यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों मिलकर कांग्रेस को खुद निगल रहे हैं। राहुल की नेतागिरी में कांग्रेस अगले महीने शतकीय हार का रिकॉर्ड बनाने वाली है। राष्ट्रीय फलक पर आज कांग्रेस की मौजूदगी महज हास्यास्पद है। खड़गे को यह बात बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का कांग्रेस जितना ज्यादा तिरस्कार और अपमान करती है, देश की जनता उतनी ही तेजी से आरएसएस-भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा को अंगीकार करती है।