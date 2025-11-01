स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक: डीएम ने आशाओं और कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, कई की सेवाएं समाप्त, जाने

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि टीकाकरण का विरोध करने वाले परिवारों की सूची जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। जननी सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान सामने आया कि कुछ आशाएं लाभार्थियों को निजी अस्पताल ले जा रही हैं। इस मामले में ग्राम बंजरिया की आशा मनोरमा देवी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। ई-कवच आभा आईडी पंजीकरण में कमी को लेकर डीएम ने नोडल अधिकारी को आदेश दिया कि सभी पोर्टलों से बनी आईडी की जानकारी 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाए।