बरेली में हैवान बना पति, पत्नी और गर्भवती बेटी की बेरहमी से पिटाई, फिर जेवर-फोन लूटकर भागा

Bareilly Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र में बीडीए कॉलोनी के पास एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अतुल नाम के व्यक्ति ने महज कुछ रुपयों और जेवरों के लालच में अपनी पत्नी काजल और अपनी दो महीने की गर्भवती बेटी निधि पर जानलेवा हमला कर दिया। अतुल ने पास पड़ी ईंट उठाकर काजल के सिर पर जोर से मार दी। इससे काजल लहूलुहान हो गई। वह यहीं नहीं रुका। उसने अपनी गर्भवती बेटी निधि को भी बेरहमी से पीटा। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल जाता है।