मुनाफे के लालच ने सास-दामाद को बना दिया सौदागर… 50 लाख की अफीम की खेप संग दोनों गिरफ्तार, कबूला यह सच

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बदायूं के ग्राम सिरसवा निवासी प्रेम गिरी और झारखंड के चतरा जिले की धर्मी देवी के रूप में हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों रिश्ते में दामाद-सास बताए जा रहे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वे झारखंड से अफीम लाकर अपने गांव के एक व्यक्ति को देते थे, जो आगे पंजाब में इसकी सप्लाई करता था। मुनाफा आपस में बांट लिया जाता था। पुलिस अब उस कथित मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है, जो इस नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। 10 किलो अफीम की बरामदगी महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस जहर की कहानी है जो युवाओं की जिंदगी को निगलने की साजिश रच रहा था। एएनटीएफ की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि जिले को नशे का ट्रांजिट प्वाइंट बनाने की कोशिशें नाकाम की जाएंगी।