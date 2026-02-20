मैंने तो बिल जमा किया था, फिर क्यों आया हजारों का बकाया, मोबाइल नंबर की ग़लती ने बिजली विभाग के हजारों उपभोक्ताओं की उड़ाई नींद

क्रिस्टकल कॉलोनी निवासी अमन ने बताया कि वह हमेशा समय से बिजली बिल जमा करते हैं। 3 फरवरी को उनका बिल लगभग ₹1650 आया, जिसमें से उन्होंने ₹1051 रुपए जमा भी कर दिए। मामला यहीं खत्म होना चाहिए था… लेकिन 14 फरवरी की शाम एक ऐसा मैसेज आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। मैसेज में लिखा था, ₹16 हजार से ज्यादा बकाया, बोले कि मैंने जैसे ही मैसेज देखा, मुझे रात में टेंशन हो गई। समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अमन बताते हैं।

15 फरवरी को रविवार होने के कारण वह दफ्तर नहीं जा सके। 16 फरवरी को सुबह 10 बजे बिजली कार्यालय पहुंचे। जब सारी रसीदें दिखाईं गईं तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई।