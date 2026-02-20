दो IAS अफसरों की अनोखी शादी! कौन हैं अदिति वार्ष्णेय और माधव भारद्वाज? अब पिता कर रहे खास तैयारी

स्नातक के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला तो लिया, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह UPSC की तैयारी में खुद को समर्पित कर दिया। अदिति वार्ष्णेय ने अपने पहले ही प्रयास में साल 2022 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर सबको चौंका दिया। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 57वीं रैंक प्राप्त की। खास बात यह रही कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद के, केवल अपनी मेहनत और आत्मअनुशासन के बल पर यह मुकाम हासिल किया।