10 दिन से लापता युवक का खेत में मिला शव… हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम से होगा खुलासा

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष सुभाष मावी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। शव मिलने के बाद उल्हेतापुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सभी की नजर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी हुई है।