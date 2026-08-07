10 or D (टेनॉर डी) स्मार्टफोन को खास तौर पर अमेजन के लिए बनाया गया है। इसको लॉंगचीयर के साथ मिलकर कंपनी के क्राफ्टेड फॉर अमेजन प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इस प्रोग्राम में ऐसे प्रोडक्ट शामिल हैं जिन्हें भारत के लिए और भारत में बनाया जा रहा है। 10.or D को 2 जीबी रैम/16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज और 3 जीबी रैम/32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरिएंट में लाया गया है। इसमें एंड्रॉयड 7.1.2 नॉगट ओएस, 5.2 इंच एचडी डिस्प्ले, 1.4 गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर, 2 जीबी या 3 जीबी रैम, ऑटोफोकस और एलईडी फ्लैश के साथ एक 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 3500 एमएएच बैटरी और फिंगरप्रिंट सेंसर हैं।
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