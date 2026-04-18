वेदांता हादसे पर सियासत तेज! चेयरमैन अनिल अग्रवाल के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद, FIR को लेकर दी दलील

जिंदल ने अपने पोस्ट में “Viksit Bharat” विजन का भी जिक्र किया और कहा कि देश को ऐसे उद्योगपतियों की जरूरत है, जो निवेश और निर्माण को बढ़ावा दें। उनका मानना है कि अगर बिना जांच के ही कार्रवाई होने लगेगी, तो इससे उद्योग जगत में असुरक्षा का माहौल बनेगा और निवेश प्रभावित हो सकता है। इस बयान के बाद यह मुद्दा अब और अधिक संवेदनशील हो गया है। एक ओर जहां पीड़ित परिवार न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत निष्पक्ष जांच और संतुलित दृष्टिकोण की बात कर रहा है।