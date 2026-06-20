‘ट्रंप की निगरानी में तीन निर्दोष भारतीयों की हो गई मौत और पीएम मोदी कर रहे थे उनकी तारीफ, केजरीवाल ने साधा निशाना

ओमान तट के पास पलाउ के झंडे वाले एमटी सेटेबेलो जहाज पर 10 जून को अमेरिकी हमले में तीन भारतीय मारे गए थे। मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया था कि उनकी नेवी ने जहाज को रुकने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद जहाज के क्रू मेंबर्स ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी नेवी ने जहाज पर मिसाइल दागी थी। हमले के बाद पहले तीनों लापता हो गए थे, लेकिन बाद में इनकी मौत की पुष्टि हो गई थी। इस जहाज पर 21 अन्य भारतीय भी सवार थे, लेकिन हमले के बाद उन्हें बचा लिया गया था।