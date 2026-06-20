TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद डेरेक ओ’ब्रायन का बड़ा आरोप, ‘एयरपोर्ट पर बंदूक लिए BJP समर्थक खड़ा था’

दरअसल, अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को दिल्ली गए थे ताकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिल सकें और बागी TMC सांसदों के 'नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया' (NCPI) में विलय को चुनौती दे सकें। वापसी में कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए TMC कार्यकर्ता पहुंचे थे। उसी दौरान भाजपा समर्थकों के साथ उनकी झड़प हो गई। अभिषेक के समर्थकों ने कहा कि बीजेपी समर्थकों के हाथों में अंडे थे और बाद में उन्होंने हथियार भी निकाले। उन्होंने सवाल उठाया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हथियार अंदर कैसे पहुंचे।