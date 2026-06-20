‘कोई घात लगाकर बैठा हुआ तो?’ मणिपुर में नीट सेंटर तक पहुंचना भी बड़ी चुनौती, जानें कैसे पहुंच रहे छात्र

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सेनापति जिले की 21 वर्षीय छात्रा, जिसका परीक्षा केंद्र इंफाल में है, अब अपनी यात्रा व्यवस्था का इंतजार कर रही है। उसने कहा कि जब छात्र संगठन ने सैन्य सुरक्षा के साथ यात्रा की जानकारी दी तो उसका डर और बढ़ गया। छात्रा ने कहा, क्या होगा अगर रास्ते में एंबुश या बम हमला हो जाए। उसने बताया कि परीक्षा पेपर लीक और रद्द होने के बाद उसका आत्मविश्वास पहले ही कमजोर हो चुका है। छात्र संगठनों के अनुसार, केवल सेनापति जिले से ही 80 से ज्यादा छात्र इस यात्रा को लेकर संपर्क में हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक, 3 मई की NEET परीक्षा में मणिपुर से 9,285 छात्रों ने हिस्सा लिया था।