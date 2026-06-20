NEET री-एग्जाम: नागपुर से सीधे अबू धाबी पहुंचा परीक्षा केंद्र, बच्चे के पास पासपोर्ट तक नहीं; कल होनी है परीक्षा

इस गड़बड़ी के बीच, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कल (21 जून) होने वाली नीट-यूजी 2026 की पुनरीक्षा (Re-examination) को पारदर्शी और सुचारू रूप से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। एनटीए के अनुसार, परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्रों और गोपनीय सामग्रियों को जीपीएस (GPS) से लैस वाहनों और पुलिस सुरक्षा के बीच केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सर्विलांस, आधार-आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किए गए हैं। सुचारू संचालन के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, केंद्र अधीक्षकों, इनविजिलेटर और जिला प्रशासन व पुलिस कर्मियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है।