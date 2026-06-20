क्या भारत में अमेरिकी रुचि अब सिर्फ बाजार तक सीमित, ‘US Indo-Pacific Command’ नाम से ‘इंडो’ शब्द हटाने के क्या है मायने?

वाशिंगटन अब भारत के उदय को अमेरिकी हितों के लिए स्वाभाविक रूप से लाभकारी नहीं मानता। इसके बजाय, वह भारत को एक संभावित आर्थिक और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगा है जिसकी शक्ति को नियंत्रित और सीमित किया जाना चाहिए। भारत में अमेरिकी रुचि अब मुख्य रूप से भारत में अमेरिकी रुचि विशाल बाजार तक अधिक पहुंच बनाने और रणनीतिक पहुंच बढ़ाने तक सीमित है। पिछले साल भारत पर लगाए गए 50% दंडात्मक टैरिफ, भारत को अमेरिका या अमेरिका से जुड़े ऊर्जा स्रोतों पर अधिक निर्भर बनाने के प्रयास, फरवरी का एकतरफा व्यापार ढांचा समझौता और आगामी द्विपक्षीय व्यापार समझौता, ये सभी अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हैं। इस संबंध में सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर टवीट कर अपनी बेबाक राय दी है।