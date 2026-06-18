NEET Paper Leak: ‘मोदी सरकार रैकेट में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी’, अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर बताई वजह

केजरीवाल ने दावा किया कि पेपर लीक का कारोबार कोई छोटा-मोटा खेल नहीं है। यह हजारों करोड़ रुपये का बिजनेस है और इसका पैसा टॉप तक पहुंचता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी पैसे का इस्तेमाल दूसरी पार्टी के MP-MLAs खरीदने के लिए किया जाता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी और महाराष्ट्र में दूसरे दलों के सांसदों और विधायकों को खरीदने के लिए भी इसी तरह के पैसों का इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पेपर लीक का यह कारोबार बंद हो जाएगा, तो फिर सांसदों और विधायकों को खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा।