NEET-UG Re-exam : सख्त जांच और परीक्षा समय 195 मिनट करने से दबाव बढ़ेगा, अन्नामलाई ने उठाई परीक्षार्थियों की आवाज

NEET-UG retest increased exam time issue : नीट पेपर लीक होने के बाद देश भर में परीक्षार्थियों की समस्या गहरा गई ​है। ऐसे में तमिलनाडु के नेता के. अन्नामलाई ने मंगलवार को 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा के लिए किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों पर चिंता जताते हुए कहा कि पेपर लीक को रोकने के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन प्रवेश से पहले जांच सख्त करने से छात्रों में तनाव और चिंता बढ़ सकती है। परीक्षा का कुल समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट करने से परीक्षा का दबाव ही बढ़ेगा।