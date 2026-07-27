‘जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा’, CJP Protest पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने उठाये सवाल

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के साथ हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की चिंताओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन यदि कोई देश विरोधी तत्व छात्रों को गुमराह कर अपना एजेंडा आगे बढ़ाने और देश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मीडिया पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी कानून के तहत राहत नहीं मिलेगी।