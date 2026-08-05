Donald Trump के फंड रेजिंग कार्यक्रम से पहले एक संदिग्ध गन के साथ गिरफ्तार, घर में भी मिले हथियार

शेरिफ विभाग के अनुसार, आरोपी जीनीन जॉन टाएले कार्यक्रम से दो दिन पहले गोल्फ कोर्स के आसपास तस्वीरें ले रहा था और वीडियो बना रहा था। आरोप है कि वह सुरक्षा अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। इसके अलावा टाएले पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इनमें सेकेंड-डिग्री डकैती, बड़ी क्षमता वाली मैगजीन रखने और छोटी बैरल वाली राइफल या शॉटगन रखने के आरोप शामिल हैं। साथ ही उस पर वाहन में छिपाकर हथियार ले जाने का भी आरोप लगाया गया है।