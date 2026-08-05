लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला, सऊदी अरब के तेल टैंकर पर दागी मिसाइलें, 13 दिन में 8वां जहाज उड़ाया

सऊदी टैंकर पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब ठीक एक दिन पहले यमन के तट के पास हूती विद्रोहियों ने एक भारतीय मालवाहक जहाज को निशाना बनाया था। मिसाइल और विस्फोटक से भरी बोट के हमले के बाद 'एमएसवी फैज नूर ओलिया' नाम का यह भारतीय जहाज समुद्र में पलटकर डूब गया। इस जहाज पर 13 भारतीय नागरिकों समेत कुल 14 क्रू मेंबर्स सवार थे। यमन के अधिकारियों और बचाव दल की मदद से सभी नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।