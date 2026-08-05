समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर FSUI की PM Modi से गुहार, नौसेना तैनात करने की मांग

Indian Seafarers Safety: यमन के तट के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले जहाज एमएसवी फैज़े नूरे ओलिया पर हमले के बाद फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की अधिकतम तैनाती की मांग की है। FSUI का कहना है कि लाल सागर और बाब-अल-मंदेब क्षेत्र में बढ़ते हमलों के बीच भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने भी घटना की निंदा करते हुए सभी 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।

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