5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर FSUI की PM Modi से गुहार, नौसेना तैनात करने की मांग

Indian Seafarers Safety: यमन के तट के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले जहाज एमएसवी फैज़े नूरे ओलिया पर हमले के बाद फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की अधिकतम तैनाती की मांग की है। FSUI का कहना है कि लाल सागर और बाब-अल-मंदेब क्षेत्र में बढ़ते हमलों के बीच भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने भी घटना की निंदा करते हुए सभी 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 05, 2026

FSUI demands Indian Navy deployment for seafarers safety.

एमएसवी फैज़े नूरे ओलिया के चालक दल के सदस्य। (File Photo/@FSUIINDIA)

FSUI Indian Navy Deployment: फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की अधिकतम तैनाती की मांग की है। यह मांग यमन के तट के पास लाल सागर में व्यापारिक जहाज 'एमएसवी फैज़े नूरे ओलिया' के डूबने की घटना के एक दिन बाद की गई है। इस संबंध में FSUI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में FSUI ने ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच जारी तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि इन संघर्षों के कारण व्यापारिक समुद्री मार्ग बेहद खतरनाक हो गए हैं। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के कारण व्यापारी जहाज लगातार निशाना बन रहे हैं, जिससे भारतीय नागरिकों की बहुमूल्य जानें खतरे में पड़ रही हैं।

FSUI ने 4 अगस्त की घटना का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाला भारतीय ध्वजधारी पोत एमएसवी फैज़े नूरे ओलिया बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट से गुजरते समय हमले का शिकार हुआ। यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। FSUI ने कहा कि यमन सरकार ने इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। यूनियन का कहना है कि मौजूदा भू-राजनीतिक संघर्षों के जल्द समाप्त होने के कोई संकेत नहीं हैं। इसलिए उसने केंद्र सरकार से आधिकारिक सलाह के अनुरूप तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा की

भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज एमएसवी फैज़े नूरे ओलिया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की थी। मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमन के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। साथ ही, यमन सरकार द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उसका आभार भी व्यक्त किया गया। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब लाल सागर और बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर फिर से बढ़ते हमलों के कारण समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर गहरा गई हैं।

हॉर्मुज में फिर हमला! ओमान तट के पास कार्गो शिप को बनाया निशाना, UKMTO ने जारी किया अलर्ट

ये भी पढ़ें
Hormuz cargo ship attack.

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Aug 2026 02:33 pm

Published on:

05 Aug 2026 02:33 pm

Hindi News / World / समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर FSUI की PM Modi से गुहार, नौसेना तैनात करने की मांग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला, सऊदी अरब के तेल टैंकर पर दागी मिसाइलें, 13 दिन में 8वां जहाज उड़ाया

Saudi Oil Tanker Attack, Indian Ship Attack, Yemen Rebels, Saudi Tanker Wafa
विदेश

दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में जोरदार धमाके, 20 मिनट में हुए 7 ब्लास्ट

emen houthi attack dubai, strait of hormuz agreement
विदेश

Russia Attack Ukraine: रूस ने यूक्रेन पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, 14 लोगों की मौत, 22 घायल

russia ukraine conflict
विदेश

‘ईरान से दिन भर बातचीत हुई, अब उसने समझौता नहीं किया तो जोरदार हमला करेंगे’, डोनाल्ड ट्रंप का बयान

Trump Latest Statement
विदेश

यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस में Wildberries के लॉजिस्टिक्स हब में लगी आग, 1 घायल

Russia Logistics Hub Fire, Ukraine Kyiv Missile Strike, Dmitry Milyaev Tula
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.