सेना के काफिले पर भीषण आतंकी हमला, यमन में 5 सैनिकों की मौत

यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने सेना के काफिले पर हुए इस हमले को धोखेबाजी का नतीजा बताते हुए आतंकी हमला करार दिया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मामले की जांच शुरू कर दी है जिससे जल्द से जल्द इस आतंकी हमले के ज़िम्मेदार को पकड़ा जा सके। गौरतलब है कि सऊदी समर्थित यमन सरकार और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। जायंट्स ब्रिगेड्स सऊदी समर्थित सरकार के साथ जुड़ी एक प्रमुख सैन्य यूनिट है, जो अडेन और दक्षिणी क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फिलहाल हमले की ज़िम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे हूतियों का हाथ हो सकता है।