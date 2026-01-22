22 जनवरी 2026,

गुरुवार

विदेश

सेना के काफिले पर भीषण आतंकी हमला, यमन में 5 सैनिकों की मौत

Attack On Military Convoy: यमन में सेना के काफिले पर भीषण हमले से हड़कंप मच गया है। इस हमले में 5 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 22, 2026

Attack on military convoy in Yemen

Attack on military convoy in Yemen

यमन (Yemen) में अस्थिरता की स्थिति बरकरार है। इसी बीच देश के अडेन (Aden) शहर के उत्तरी इलाके जाअवला में बुधवार को एक कार बम विस्फोट से हड़कंप मच गया। यह हमला सेना के काफिले को निशाना बनाकर हुआ। यह काफिला सरकारी समर्थित जायंट्स ब्रिगेड्स (Giants Brigades) के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हम्दी शुक्री (Hamdi Shukri) का था।

सड़क किनारे खड़ी कार में लगा था बम

जानकारी के अनुसार जहाँ से सेना का काफिला निकल रहा था, वहीँ पर सड़क किनारे खड़ी एक कार में बम लगा हुआ था। काफिले के पास से गुज़रने पर बम लगी कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में सेना के काफिले की दो गाड़ियाँ आ गईं।

5 सैनिकों की मौत

सेना के इस काफिले पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। पांचों जायंट्स ब्रिगेड्स के सैनिक थे। यमन सरकार ने मारे गए सैनिकों को 'शहीद' घोषित कर दिया। सरकार ने कहा कि पांचों सैनिक राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। इस हमले में कमांडर शुक्री की जान बच गई। हालांकि बम के छर्रों की वजह से शुक्री को पैर में चोट लग गई।

3 सैनिक घायल

सेना के काफिले पर हुए इस हमले में 3 अन्य सैनिक घायल हो गए। घायल सैनिकों को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

आतंकी हमला, मामले की जांच शुरू

यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने सेना के काफिले पर हुए इस हमले को धोखेबाजी का नतीजा बताते हुए आतंकी हमला करार दिया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मामले की जांच शुरू कर दी है जिससे जल्द से जल्द इस आतंकी हमले के ज़िम्मेदार को पकड़ा जा सके। गौरतलब है कि सऊदी समर्थित यमन सरकार और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। जायंट्स ब्रिगेड्स सऊदी समर्थित सरकार के साथ जुड़ी एक प्रमुख सैन्य यूनिट है, जो अडेन और दक्षिणी क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फिलहाल हमले की ज़िम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे हूतियों का हाथ हो सकता है।

Updated on:

22 Jan 2026 11:39 am

Published on:

22 Jan 2026 11:30 am

Hindi News / World / सेना के काफिले पर भीषण आतंकी हमला, यमन में 5 सैनिकों की मौत

