इज़रायल ने लेबनान पर बरसाए ताबड़तोड़ बम, मचा हाहाकार

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच सीज़फायर जारी है, लेकिन लंबी दुश्मनी की वजह से इज़रायल समय-समय पर लेबनान पर हमले करता रहता है। 2024 में इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जो कुछ महीने तक चला था। इज़रायल के खिलाफ युद्ध में हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य अधिकारी और कमांडर इस युद्ध में मारे गए थे। बड़ी संख्या में हिज़बुल्लाह आतंकियों ने भी इज़रायली हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई, लेकिन इज़रायल के हमले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। बुधवार को इज़रायल ने एक बार फिर लेबनान में कई जगह हमले किए।