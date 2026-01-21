21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस में तेल के ठिकाने और बिल्डिंग पर यूक्रेन का हमला, 11 लोग घायल

Russia-Ukraine War: रूस के लगातार हमलों के बीच अब यूक्रेन ने पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस को चौंकाते हुए अलग-अलग जगहों पर हवाई हमले किए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 21, 2026

Russian oil refinery attacked by Ukraine

Russian oil refinery attacked by Ukraine (Photo - Washington Post)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध को करीब 47 महीने हो गए हैं। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में भारी तबाही मच चुकी है और जान-माल का भी काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना भी इस युद्ध में डटी हुई है, जिससे रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। रूस लगातार यूक्रेन को दहला रहा है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस पर हवाई हमले किए हैं।

रूसी तेल ठिकाने पर यूक्रेन का हमला

रूस के दक्षिणी क्रास्नोदार (Krasnodar) क्षेत्र में स्थित अफ़िप्स्की तेल रिफाइनरी पर देर रात यूक्रेन ने ड्रोन्स से हवाई हमले किए, जिससे आग लग गई। हालांकि रूस में जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया, जिससे नुकसान नहीं हुआ और कोई घायल भी नहीं हुआ। गौरतलब है कि यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस के तेल ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिससे रूस को गहरा जख्म दिया जा सके।

बिल्डिंग पर हमले में 11 लोग घायल

रूस में तेल ठिकाने के अलावा यूक्रेन ने अदिगेया गणराज्य (Republic of Adygea) के तख्तामुकायस्की (Takhtamukaysky) जिले में देर रात एक बिल्डिंग पर हमला किया। इससे बिल्डिंग के साथ ही उसके पार्किंग स्थल को भी नुकसान पहुंचा और आग लग गई। यूक्रेन के इस हवाई हमले में 11 लोग घायल हो गए। इनमें से 9 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों की स्थिति स्थित बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन के इस हवाई हमले में 15 कारें पूरी तरह नष्ट हो गईं और 25 अन्य क्षतिग्रस्त हो गईं।

ये भी पढ़ें

यूक्रेन की राजधानी में गहराया संकट: रूसी हमलों से आधे कीव की बिजली गुल, पानी की भी समस्या
विदेश
Kyiv without power

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

21 Jan 2026 02:51 pm

Published on:

21 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / World / रूस में तेल के ठिकाने और बिल्डिंग पर यूक्रेन का हमला, 11 लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दक्षिण कोरिया का मार्शल लॉ विवाद क्या था? 6 घंटे के फैसले ने कैसे बदल दी सत्ता की किस्मत!

South Korea Former PM Sentence to Jail
विदेश

BNP और जमात के बीच छिड़ी खूनी जंग, कई हुए घायल, 12 फरवरी को है आम चुनाव

विदेश

पाकिस्तानी JF-17 को नहीं मिल रहे खरीदार, बड़े-बड़े दावों के बाद भी हाथ क्यों खाली?

JF-17 Thunder export failure
विदेश

यूक्रेन की राजधानी में गहराया संकट: रूसी हमलों से आधे कीव की बिजली गुल, पानी की भी समस्या

Kyiv without power
विदेश

क्या बांग्लादेश में सत्ता संभालेगी जमात-ए-इस्लामी? भारत के लिए इसके क्या हैं मायने

Bangladesh Elections 2026 Jamaat-e-Islami
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.