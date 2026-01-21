रूस में तेल के ठिकाने और बिल्डिंग पर यूक्रेन का हमला, 11 लोग घायल

रूस में तेल ठिकाने के अलावा यूक्रेन ने अदिगेया गणराज्य (Republic of Adygea) के तख्तामुकायस्की (Takhtamukaysky) जिले में देर रात एक बिल्डिंग पर हमला किया। इससे बिल्डिंग के साथ ही उसके पार्किंग स्थल को भी नुकसान पहुंचा और आग लग गई। यूक्रेन के इस हवाई हमले में 11 लोग घायल हो गए। इनमें से 9 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों की स्थिति स्थित बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन के इस हवाई हमले में 15 कारें पूरी तरह नष्ट हो गईं और 25 अन्य क्षतिग्रस्त हो गईं।