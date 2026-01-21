यूक्रेन की राजधानी में गहराया संकट: रूसी हमलों से आधे कीव की बिजली गुल, पानी की भी समस्या

Kyiv without power (Photo - Washington Post)
रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 से चल रहे युद्ध को अगले महीने 4 साल पूरे हो जाएंगे। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। हालांकि इसके बावजूद युद्ध अभी भी जारी है।
रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर देर रात ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना ने ड्रोन्स और मिसाइलों से कीव के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार हमले किए। रूसी हमलों से कीव दहल उठा। इससे कीव के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है।
गौरतलब है कि रूसी सेना हर बार सर्दियों में यूक्रेन के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाती है। इनमें पावर ग्रिड भी शामिल है, जिससे यूक्रेनवासियों को कड़ाके की ठंड में परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे में माइनस डिग्री तापमान होने पर भी कीव के निवासियों को बिना बिजली के गुज़ारा करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कीव पर रूसी हमलों की वजह से हीटिंग और पानी की भी कमी हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
रूसी हमलों की वजह से बिजली, पानी और हीटिंग की सप्लाई रुकने से कई लोगों को इमरजेंसी टेंट में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सर्दियों में पहले से ही परेशान लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
